Видео: похудевшие Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости

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Мосгорсуд 13 июня рассматривает жалобу адвокатов и представление прокуратуры на приговор футболистам.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, Отдел по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда

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Драка Кокорина и Мамаева 279

Мосгорсуд в четверг, 13 июня, рассматривает жалобу адвокатов и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Защита скандально известных спортсменов просит исключить статью «Хулиганство» и удалить составы преступлений с формулировкой «из хулиганских побуждений». Представители прокуратуры настаивают на сохранении сроков наказания.

Судя по кадрам видеозаписи, заметно похудевшие спортсмены прибыли в зал судебного заседания в хорошем расположении духа. Александр Кокорин и Павел Мамаев общаются между собой и улыбаются.

Также известно, что в Мосгорсуд поддержать супруга приехала Алана Мамаева с детьми. Семья футболиста расположилась в зале для трансляций. Это может быть связано с тем, что лица до 16-ти лет не допускаются в процесс, на котором рассматриваются уголовные дела.

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев обвинялись в побоях и хулиганствах из-за двух драк в Москве, которые произошли 8 октября 2018 года. Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — год и шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву 13 июня.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 279
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