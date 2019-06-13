Гуф женится? В сети гадают, кто стал новой избранницей рэпера

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, дал фанатам повод думать о его скорой свадьбе. На своей странице Instagram музыкант опубликовал фото в черном смокинге, под которым оставил интригующую подпись.
«Она сказала: «Да“», — написал рэпер.
У подписчиков, просмотревших новую публикацию исполнителя, возникло множество вопросов. Фанаты принялись гадать, кто стал новой избранницей Гуфа. По версии большинства пользователей, речь идет о бывшей девушке Гуфа Кети Топурии. Другие предположили, что рэпер имел в виду Айзу Анохину, на который был раньше женат.
«Аааа! Неужели Кети?!»
«Походу Кети сказала».
«Может, Айза?»
«Неужели Айза? Поздравляю!» — интересовались фолловеры.
Впрочем, оба варианта довольно сомнительны, поскольку девушки опровергали сплетни о романтических отношениях с музыкантом. Учитывая это, некоторые поклонники предположили, что Долматов просто пошутил. Не исключено, что комментарий означал согласие девушки пойти на свидание с исполнителем, а не в ЗАГС.
«Успокойтесь, она просто согласилась пойти на свидание».
«Да он разводит нас», — поделились мнением комментаторы.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия прокомментировала информацию о воссоединении с Гуфом.