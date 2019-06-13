Гуф женится? В сети гадают, кто стал новой избранницей рэпера

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, дал фанатам повод думать о его скорой свадьбе. На своей странице Instagram музыкант опубликовал фото в черном смокинге, под которым оставил интригующую подпись.

«Она сказала: «Да“», — написал рэпер.

У подписчиков, просмотревших новую публикацию исполнителя, возникло множество вопросов. Фанаты принялись гадать, кто стал новой избранницей Гуфа. По версии большинства пользователей, речь идет о бывшей девушке Гуфа Кети Топурии. Другие предположили, что рэпер имел в виду Айзу Анохину, на который был раньше женат.

«Аааа! Неужели Кети?!»

«Походу Кети сказала».

«Может, Айза?»

«Неужели Айза? Поздравляю!» — интересовались фолловеры.