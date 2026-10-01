«Сними фату»»: Лолита вспомнила реакцию матери на первой свадьбе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

Певица рассказала о строгих правилах, с которыми столкнулась в молодости.

Лолита о первой свадьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Лолита Милявская вспомнила строгие правила матери на первой свадьбе

Певица Лолита Милявская вспомнила, как мать прямо во время ее первой свадьбы сняла с нее фату. Причиной стали семейные представления о том, какой должна быть невеста. Об этом певица рассказала в интервью Юлии Меньшовой.

По словам артистки, она росла в то время, когда к отношениям до брака относились гораздо строже, чем сейчас. В ее семье считалось, что близость до свадьбы недопустима.

«Дефлорация без брака — грех. Вот я выросла в то время, когда дефлорация без брака. И когда мама мне сказала: «Сними фату, ты не девственницей выходишь замуж», — рассказала Милявская.

Певица призналась, что сегодня подобная ситуация кажется ей почти невероятной. Но тогда она была ребенком своего времени и не могла просто отмахнуться от правил, в которых выросла.

«Ну как? А ты дитя времени, что ты можешь с этим сделать?» — сказала артистка.

Первый раз Милявская вышла замуж в 1985 году. Ее супругом стал Александр Беляев, однако этот брак продлился совсем недолго и вскоре закончился разводом.

Позже певица вышла замуж за Александра Милявского. Этот брак был фиктивным, но именно его фамилия впоследствии стала частью имени, под которым артистка получила известность.

Настоящий взлет карьеры Милявской связан с Александром Цекало. Вместе они создали дуэт «Академия», который принес обоим широкую популярность. В этом браке у певицы родилась единственная дочь Ева.

В 2004 году Лолита Милявская снова вышла замуж — на этот раз ее супругом стал чиновник и бизнесмен Александр Зарубин. В 2009 году пара развелась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита рассказала о сложностях в личной жизни. Певица призналась, что после алкоголя могла сильно ранить близкого человека и разрушать отношения.

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