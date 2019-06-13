Цветы без адресата: Перельман отмечает 53-летие, но не принимает поздравления

Сегодня день рождения отмечает гений-затворник — самый загадочный российский ученый — петербуржец Григорий Перельман. Ему исполнилось 53 года.

Но как он отметил эту дату, как обычно, останется тайной.

Сам же Перельман не открыл дверь даже курьеру, который принес ему букет цветов от поклонников. А их у ученого немало — по всему миру.

Ведь Перельман — лауреат премии тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре, которая, как считалось, не может быть доказана.

Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увлеченный математикой турок выучил русский язык ради Перельмана.