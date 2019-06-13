Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера поднят на борт эсминца США

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous, поднят на борт американского эсминца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Центрального командования вооруженных сил США Эрла Брауна.
Также известно, что американский корабль находился поблизости от танкера и смог своевременно прийти на помощь, после того как экипаж пострадавшего судна подал сигнал бедствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи танкеров были многонациональными, на них, в том числе находились 11 граждан России. Они были эвакуированы ранее и находятся в безопасности.