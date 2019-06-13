Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера поднят на борт эсминца США

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На борту американского судна находится 21 моряк танкера Kokuka Courageous.

Фото: REUTERS/ Kyodo

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous, поднят на борт американского эсминца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Центрального командования вооруженных сил США Эрла Брауна.

«21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший свое судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge», — отметил военный представитель.

Также известно, что американский корабль находился поблизости от танкера и смог своевременно прийти на помощь, после того как экипаж пострадавшего судна подал сигнал бедствия.

Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе в четверг, 13 июня. Взрывы произошли в территориальных водах Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи танкеров были многонациональными, на них, в том числе находились 11 граждан России. Они были эвакуированы ранее и находятся в безопасности.

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