Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе в четверг, 13 июня. Взрывы произошли в территориальных водах Ирана. Местные телеканалы передают информацию, что в одно из судов могла попасть торпеда. Все моряки эвакуированы. Сейчас они в безопасности. Операцию проводили иранские спасатели.

Танкеры были зафрахтованы японской и норвежской судоходными компаниями, но экипажи были многонациональными. На борту находились русские моряки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу российского профсоюза моряков, с экипажей было эвакуировано 12 россиян.

В мае Объединенные Арабские Эмираты сообщали о попытках диверсий против грузовых судов в Оманском заливе. Под подозрение сразу попал Иран — такую версию тогда выдвинули США. И сегодняшнее происшествие обостряет из без того сложную обстановку в неспокойном районе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео горящих танкеров в Оманском заливе.