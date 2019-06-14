Заслуженный художник РФ, скульптор, бывший ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Александр Пальмин скончался в Петербурге.

Как сообщается на сайте учебного заведения, он ушел из жизни на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

Коллеги Пальмина отмечают, что за время работы в академии Пальмин как художник монументально-декоративного искусства внес значительный вклад в подготовку скульпторов и дизайнеров.

Героями работ Пальмина преимущественно были исторические личности — Петр Столыпин, Георгий Жуков, Сергей Королев, Александр Штиглиц. Его барельеф «Смена» установлен на внешней стороне стены московского Кремля в Александровском саду.

Особое место в творчестве Александра Анатольевича занимает монумент «Александр Невский», ставший символом Петербурга, а также рельефы для этого памятника «Невская битва» и «Перенесение мощей Александра Невского».

Одна из последних работ скульптора — памятник солдатам Первой мировой войны, установленный в Пскове.

Похороны Пальмина состоятся 14 июня на Пундоловском кладбище поселка Янино.

Ранее 5-tv.ru передавал о кончине академика Российской академии художеств Владимира Горевого.