Умер академик российской Академии художеств Владимир Горевой

Скульптор, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в Петербурге. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает Instagram-аккаунт Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, где преподавал мастер.

Академик Российской академии художеств Владимир Горевой в последние годы работал в вузе на кафедре скульптуры.

Владимир Эмильевич известен своими работами не только в России, но и за рубежом. Памятники императрице Марии Александровне и композитору Петру Чайковскому, выполненные скульптором, установлены в Италии.

В России его скульптуры можно встретить в Приозерске Ленинградской области — бюст Петра Первого. В Пушкине и Новоржеве Псковской области установлены, выполненные им памятники императрице Екатерине II.

tsarselo.ru

Но больше всего Владимир Горевой известен, как один из создателей «Партизанской славы» в городе Луга Ленинградской области — мемориала в память о героизме партизан Великой Отечественной войны.