Трагедия в семье экс-хоккеиста сборной РФ Максима Соколова: Хронология событий

Убита жена известного хоккеиста Максима Соколова. Трагедия произошла в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Предположительно, набросился на родную мать сын бывшего голкипера. Потом пытался убить себя, но вовремя прибежали соседи.

Вообще, чем больше узнаешь в этой истории, тем сложнее ее понять. Женщина-психолог, всю жизнь посвятила детям, семья благополучная, спортивная. Что пошло не так — на месте пытался понять Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с одноклассником старшего сына Максима Соколова, который рассказал о спокойном характере и дружелюбии своего школьного товарища.