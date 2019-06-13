«Спокойный»: Одноклассник о сыне хоккеиста, подозреваемом в убийстве матери

, 22:21 Эксклюзивное интервью 271

В четверг, 13 июня, жену Максима Соколова — Ирину — обнаружили убитой в собственном доме в поселке Новая Романовка в Ленинградской области.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

К убийству жены бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова — Ирины — мог быть причастен ее старший сын М, согласно показаниям его младшего брата. Как отмечает KP.RU, младший сын спортсмена рассказал соседям, что его старший брат якобы пошел на мать с ножом.

«Старший ребенок вошел в комнату к младшему брату после убийства матери и сказал, что убьет его. Он ответил ему: «Не надо, я же тебя люблю. В тот момент, как заявляет парень, он еще не знал, что мать мертва», — цитирует собственный источник KP.RU.

Впрочем, кто виновен в убийстве жены хоккеиста, пока точно не известно. На месте происшествия был также обнаружен старший сын Соколова с телесными повреждениями — в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Одноклассник 17-летнего юноши в интервью 5-tv.ru рассказал, что знал его как спокойного и веселого мальчика. Услышав, что его знакомый подозревается в убийстве, молодой человек был сильно удивлен.

«В классе он был спокойный, дружелюбный, открытый, веселый, позитивный всегда был<…> Могу сказать, что он был веселым. Грубости, никакого хамства, ничего от него не было никогда. Со старшими он всегда вел себя уважительно», — рассказал одноклассник старшего сына Соколова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова — Ирину — обнаружили убитой в собственном доме в поселке Новая Романовка в Ленинградской области в четверг, 13 июня. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ведется следствие.

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