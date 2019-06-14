«Мечтай со мной»: волонтеры исполнили заветное желание пятилетней Маши

Прогулка по Неве с выходом в Финский залив, как мечта. Очередное заветное желание исполнили организаторы благотворительного проекта «Мечтай со мной».

5-летняя Маша Кокорина из Кировской области захотела увидеть бескрайние водные просторы. Так сильно, что о ее желании знали все вокруг.

«У нас началось преследование мамы. Увидели лужу: „Мама, это море?“ Увидели озеро: „Мама, это море?“ Ее заветная мечта была — увидеть это море. Я попыталась его исполнить. Она прыгала очень сильно. Можно сказать до потолка», — рассказывает мама Маши Кокориной Наталья.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которую поддерживает Владимир Путин. Основная цель проекта — исполнить мечты тяжелобольных детей и пожилых людей. Так, по мнению авторов проекта, они смогут почувствовать себя нужными и востребованными, а к малышам возвращается радость жизни за пределами больничной палаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» помогли исполнить заветное желание десятилетнего мальчика из Крыма.