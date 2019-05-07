«Мечтай со мной»: волонтеры помогли исполниться желанию десятилетнего мальчика

Волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» помогли исполнить заветное желание десятилетнего мальчика из Крыма.

У Антона тяжелое заболевание, ребенок вынужден передвигаться в инвалидной коляске, но в будущем он намерен стать экологом. Попасть в дикие места природного заповедника Никитского Ботанического сада — это была мечта Антона. Которая сбылась, благодаря проекту некоммерческой организации «Россия — страна возможностей»

Мэри Бадунц — о тех, кто помог Антону шагнуть выше жизненных обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лишенных слуха и зрениях детях, которые приняли участие в совместной постановке с солистами Мариинского театра и Современника.