Акция «Свеча памяти» пройдет в Москве 22 июня

Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, пройдет в Москве 22 июня. В день 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны от Вечного огня будет зажжено 1418 свечей — по одному за каждый день войны. Кроме того, на фасаде Музея Победы создадут гигантскую световую инсталляцию размером более 270 метров.

«Свечу памяти» поддержат и другие музеи столицы, а также многие города России. Сообщается, что 22 июня вход в мемориальный комплекс на Поклонной горе будет бесплатным, а в кинотеатрах столицы можно будет посмотреть фильмы о Великой Отечественной: «Брестскую крепость», мелодраму «Белорусский вокзал», а также «Восхождение».

22 июня — день начала Великой Отечественной войны, которая продлилась 1418 дней. В 1996 году указом президента России эта дата объявлена Днем памяти и скорби.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.