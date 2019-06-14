Путин учредил медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учредил президент РФ Владимир Путин. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Медаль учреждается «в дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны», отмечается в документе.

Награду получат участники войны и труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей.

Ее изготовят из металла серебристого цвета. На лицевой стороне разместится изображение фигуры воина-победителя с пистолетом-пулеметом Шпагина (ППШ) в момент, когда тот пишет на здании Рейхстага слово «Победа!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Крыму отметили 75-летие полного освобождения полуострова от немецких войск.