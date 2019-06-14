Почему водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о катастрофических последствиях блокады Крыма для Украины, сообщает «Экономика сегодня». По мнению экс-нардепа, жителей, граничащей с полуостровом Херсонской области, ждут серьезные экологические потрясения.

Во-первых, из-за перекрытия Северо-Крымского канала регион начало затапливать. Раньше с наплывом воды справлялись насосы, но их перестали ремонтировать и механизмы вышли из строя. Во-вторых, блокада грозит почвам Херсонской области засаливанием, обезвоживанием и загрязнением канализационными стоками. Наконец, застой воды может привести к возникновению эпидемий в регионе.

Российский сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что все существующие и вероятные проблемы Украина создала себе сама, инициировав блокаду Крыма.

«Думаю, что со временем канал откроют, ведь от него была большая польза, но был и вред. Из-за потери воды были подтопления, было засорение почвы. Сейчас вода в море утекает, а так за нее можно было бы и деньги получать. В общем, решение Украины было глупым» , — говорит Цеков.

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