Пьяный украинский военный расстрелял сослуживцев после ссоры, сообщили в ЛНР

Украинский военный в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих сослуживцев после ссоры, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Инцидент произошел 12 июня в подразделении 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБ) ВСУ. Военнослужащие отдыхали и выпивали, но затем поссорились и один из военных взялся за автомат и открыл огонь по товарищам. По данным представителей ЛНР, два человека получили травмы различной степени тяжести, из штаба прибыла комиссия для выяснения обстоятельств.

Кроме инцидента с пьяными военными, в 14-й ОМБ наблюдаются прочие признаки падения морального духа и дисциплины. Военнослужащие не хотят участвовать в боевых действиях на Донбассе, поэтому многие не возвращаются из отпусков и самовольно оставляют части.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР опровергли заявление Киева о продвижении украинских силовиков к Донецку.