Как звучал голос Фриды Кало: найдена уникальная аудиозапись

Найдена единственная запись голоса знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Ее обнаружили сотрудники Национальной библиотеки Мексики. На пленке — запись радиошоу 50-х годов, где художница читает эссе, посвященное своему мужу.

В ближайшее время запись отправят на экспертизу ученым. Если ее достоверность подтвердится — это будет настоящая сенсация. Других записей голоса Фриды Кало не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выставка «коммунистки» Фриды Кало в Венгрии привела к бурной дискуссии о роли культуры.