Чрезвычайное происшествие в одном из крупнейших гипермаркетов Петербурга. В торговом центре «МЕГА-Дыбенко» обрушились перекрытия.

По словам очевидцев, на первом этаже провалился пол, а в потолке парковки образовалась дыра, конструкции рухнули на припаркованный автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Сообщается, что в торговом центре работали строители, Возможно ЧП произошло по их вине.

Идет проверка. Торговый центр сегодня закрыт.

Здания торговой сети «МЕГА» открыты в 11 регионах России и построены по типовому проекту. И теперь экспертам предстоит проверить, насколько они безопасны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самодельный мост с четырьмя машинами рухнул в Дагестане.