Наталья Подольская разочаровала подписчиков новым видео, но обрадовала Преснякова

, 19:36 Видео 209

Певица показала трюк с волосами «как из рекламы шампуня» и в очередной раз вызвала бурную реакцию мужа.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @presnyakovvladimir, @nataliapodolskaya

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Наталью Подольскую и Владимира Преснякова можно назвать одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Звезды не боятся проявлять чувства и в сети.

Владимир Пресняков сейчас находится с концертом на Урале, а Подольская осталась в Москве и занимается собой. В Instagram певица показала видео, где она кружится с новой прической. Наталья сделала наращивание волос. Трюк у нее получился такой же эффектный, как из рекламы шампуня.

Большинство подписчиков не нашли ничего примечательного и не заметили изменений:

«Наташа, у вас свои волосы хорошие, что вы там сделали в салоне? Полистала страничку, не заметила изменений»;

«А что с волосами то? Я не заметила изменений».

Снимок молодых Алентовой и Меньшовой появился в сети — фото

А вот Пресняков в очередной раз был очарован супругой и ее «танцем» и показал, как сильно скучает по ней. Он оставил трогательный комментарий у нее на странице:

«Малыш, я прилечу и хочу, чтобы ты это повторила только для меня».

Слова Владимира Преснякова умилили подписчиков, они в очередной раз порадовались за семью:

«Вы потрясающая пара! Подарок иметь такую красивую и любящую жену! А вы очень хороший муж! Как здорово, что есть пример, какой может быть жизнь и семья»;

«Всегда любуюсь вашей парой. Такие красивые и такие искренние. Любви вам и бесконечного огня в отношениях».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юзеры отметили удивительную схожесть Подольской с Пресняковым.

Читайте также

+16° Днём +16°
Ночью +12°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Последние новости

20:30
Филипп Киркоров раскрыл «секрет» дочери Аллы-Виктории о первом ухажере
20:21
Составлен новый рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
20:08
Бывший глава МИД Великобритании признался в употреблении наркотиков
19:53
Кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу: от 800 тысяч рублей отказались
19:41
Видео: Авиадебошир так увлекся разговором на испанском, что не заметил спецназ
19:36
Наталья Подольская разочаровала подписчиков новым видео, но обрадовала Преснякова
19:26
Глава Петербурга призвал создать комфортные условия для бизнеса
19:16
«Бесконечные ноги!» — Лобода анонсировала свой концерт снимком в купальнике
19:08
Видео: хоккеист Соколов вышел из СК во Всеволожске после допроса по делу об убийстве жены
18:46
Волочкова объяснила, почему не будет никого учить своему мастерству
18:37
Названы возможные причины обрушения в ТЦ «Мега» — эксперт
18:29
Группа Little Big «посвятила» клип алкоголизму
18:11
Меган Маркл стала редактором британского Vogue
17:58
Землетрясение, побег заключенных, атака бандитов: масштабные учения прошли в Петербурге
17:47
Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»
17:37
Кровавая драма в семье Соколовых: как младший сын погибшей стал главным подозреваемым
17:27
Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
17:18
Кем на самом деле оказалась девушка, которую Лазарев вел под венец в клипе?
17:07
Шокировала реакция администрации: Омбудсмен о «сексуальных играх» детей в лагере под Выборгом
17:01
Суд в Крыму оштрафовал и освободил капитана украинского судна, осужденного за браконьерство

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама