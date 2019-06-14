Наталья Подольская разочаровала подписчиков новым видео, но обрадовала Преснякова

Наталью Подольскую и Владимира Преснякова можно назвать одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Звезды не боятся проявлять чувства и в сети.

Владимир Пресняков сейчас находится с концертом на Урале, а Подольская осталась в Москве и занимается собой. В Instagram певица показала видео, где она кружится с новой прической. Наталья сделала наращивание волос. Трюк у нее получился такой же эффектный, как из рекламы шампуня.

Большинство подписчиков не нашли ничего примечательного и не заметили изменений:

«Наташа, у вас свои волосы хорошие, что вы там сделали в салоне? Полистала страничку, не заметила изменений»;

«А что с волосами то? Я не заметила изменений».

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А вот Пресняков в очередной раз был очарован супругой и ее «танцем» и показал, как сильно скучает по ней. Он оставил трогательный комментарий у нее на странице:

«Малыш, я прилечу и хочу, чтобы ты это повторила только для меня».

Слова Владимира Преснякова умилили подписчиков, они в очередной раз порадовались за семью:

«Вы потрясающая пара! Подарок иметь такую красивую и любящую жену! А вы очень хороший муж! Как здорово, что есть пример, какой может быть жизнь и семья»;

«Всегда любуюсь вашей парой. Такие красивые и такие искренние. Любви вам и бесконечного огня в отношениях».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юзеры отметили удивительную схожесть Подольской с Пресняковым.