Звезда «Ментовских войн» прокомментировал драку после ДТП с его участием

, 21:58 22

Автомобиль, в котором ехал Александр Устюгов, предположительно, столкнулся с другой машиной 12 июня в Санкт-Петербурге.

Фото: Instagram @ekibastooz

Актер Александр Устюгов, известный по роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны», прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о драке с его участием, произошедшую, как утверждается, в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге после ДТП.

«Я заявлений делать не буду. Зачем? У меня никаких претензий к этому человеку конкретному нет, если у него есть — пусть пишет официальное заявление, обращается в суд или куда-либо еще», — заявил Устюгов в интервью 78.ru, не отрицая при этом сам факт дорожного происшествия.

По данным интернет-портала, автомобиль Lada Vesta с логотипом группы Ekibastuz, которую основал Устюгов, столкнулся с другой машиной на юго-западе города — на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова. Артист при этом сидел на пассажирском сидении.

После аварии некий 30-летний мужчина по имени Артем оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей лицевого скелета. О случившемся он сообщил в полицию только на следующий день утром. По некоторой информации, в избиении он обвиняет Александра Устюгова и требует наказать его за причиненные увечья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП с участием знаменитого дрессировщика Аскольда Запашного.

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