Знаменитый российский артист цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве. Об этом сам Запашный рассказал в Instagram.

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По его словам, авария произошла ночью в понедельник, 10 июня. Неизвестный водитель врезался в машину артиста, где кроме него находились еще двое детей.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — написал Аскольд Запашный.

Instagram @askoldzap

Instagram @askoldzap

В настоящий момент личность предполагаемого виновника ДТП удалось установить. Жизни семьи циркача и самого Запашного ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с двумя туристическими автобусами в Сочи.