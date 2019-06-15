Скончался режиссер фильма «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли

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Режиссер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Фото: www.globallookpress.com

Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Знаменитому художнику, театральному деятелю, продюсеру, сценаристу, который неоднократно был номинирован на «Оскар» было 96 лет. Об этом сообщает lastampa.it.

Количество наград, которые завоевывал знаменитый режиссер по-настоящему впечатляет: пять премий Давида ди Донателло, дважды он получал премию «Эмми» и премию BAFTA.

О смерти Дзеффирелли в социальной сети написал мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — сказал он.

Одним из самых известных и полюбившихся зрителю фильмов мастера, конечно, же является — «Укрощение строптивой».

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