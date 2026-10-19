Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода

Юлия Савичева впервые вышла в свет после развода

Певица Юлия Савичева впервые вышла в свет после развода. Она появилась на премии «Люди года — 2026».

Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» не изменила своему новому готическому образу и появилась на публике в полупрозрачном темном платье и красной кожаной накидке. Яркий наряд дополнил акцентный черный макияж и черная губная помада.

Ее трек «Отпусти» прозвучал на сцене «Людей года» с особым надрывом.

«Отпусти ее навстречу ветру, на четыре тысячи километров, не держи тугие крылья, отпусти ее!» — так звучат строки песни.

Супругом Юлии Савичевой был композитор Александр Аршинов. Пара познакомилась в 2003-м на проекте «Фабрика звезд-2», когда девушке исполнилось 16 лет, а молодому человеку — 18. Брак они оформили в 2014 году. А спустя три года у пары появилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савичева объявила о разводе. Тогда певица заявляла, что розовые очки спали с ее глаз, и она посмотрела на семейную жизнь под новым углом.

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