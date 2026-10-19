Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 47 0

Ее трек «Отпусти» прозвучал на сцене премии «Люди года — 2026» с особым надрывом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Савичева впервые вышла в свет после развода

Певица Юлия Савичева впервые вышла в свет после развода. Она появилась на премии «Люди года — 2026».

Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» не изменила своему новому готическому образу и появилась на публике в полупрозрачном темном платье и красной кожаной накидке. Яркий наряд дополнил акцентный черный макияж и черная губная помада.

Ее трек «Отпусти» прозвучал на сцене «Людей года» с особым надрывом.

«Отпусти ее навстречу ветру, на четыре тысячи километров, не держи тугие крылья, отпусти ее!» — так звучат строки песни.

Супругом Юлии Савичевой был композитор Александр Аршинов. Пара познакомилась в 2003-м на проекте «Фабрика звезд-2», когда девушке исполнилось 16 лет, а молодому человеку — 18. Брак они оформили в 2014 году. А спустя три года у пары появилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савичева объявила о разводе. Тогда певица заявляла, что розовые очки спали с ее глаз, и она посмотрела на семейную жизнь под новым углом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:06
«Обновление пойдет на пользу»: Госдума рассмотрит кадровые изменения 21 октября
0:54
Традиции и ритуалы: в Петербурге открылась выставка истории пивоварения в России
0:21
В Заполярье сотрудница МЧС спасла тонувшую в бассейне девушку
0:05
Смерть младенца и тяжелые травмы детей: что происходит в роддоме Симферополя
23:52
Япония отправила к спутнику Марса зонд с миссией по сбору грунта
23:34
Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Пиар-акция или прорыв: зачем Маск показал прыгающий электрокар Tesla
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео