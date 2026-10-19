Япония отправила к спутнику Марса зонд с миссией по сбору грунта

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 20 0

С помощью исследования ученые хотят узнать историю Фобоса.

Что известно про запуск Японией зонда к спутнику Марса

Фото: Yuika Kawazoe/ТАСС

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Японский зонд MMX отправился к Фобосу, чтобы впервые взять образцы грунта с одного из спутников Марса, сообщает Reuters в своем аккаунте в X.

Аппарат вышел на траекторию с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H-3. Его миссия рассчитана на пять лет: в 2031 году зонд должен вернуться к Земле и сбросить капсулу с пробами.

Ученые рассчитывают, что анализ грунта ответит на главный вопрос — откуда взялся Фобос и что он может рассказать о формировании самого Марса.

Для Японии это второй подобный экспедиционный опыт: в 2010 году зонд «Хаябуса» первым в мире доставил на Землю частицы астероида Итокава. Теперь перед исследователями цель посерьезнее — спутник другой планеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российский космонавт и участник миссии Crew-12 Андрей Федяев рассказал о научных экспериментах и подробностях работы с роботизированной рукой «Эра». Космонавт упомянул интересную традицию — отмечать круглые даты пребывания на орбите. Он назвал рубежи в 100, 200, 300 и 400 дней на корабле.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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