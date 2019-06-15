Прямая трансляция: Ледовое шоу «Кармен» на сцене СК «Юбилейного» в Петербурге

Трансляция завершена.

Ледовое шоу «Кармен» на сцене Спортивного комплекса «Юбилейный» прямо сейчас, 15 июня, радует глаз петербургских зрителей. Представление началось в 20.00, а в зале как ожидалось — полный аншлаг.

Фрагмент ледового шоу могут увидеть и зрители 5-tv.ru онлайн.

В шоу на льду задействованы 80 артистов, в том числе признанные звезды фигурного катания. В роли тореадора Эскамильо — олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Роман Костомаров — в роли драгуна Хосе. Главную роль темпераментной Кармен исполняет литовская фигуристка Маргарита Дробязко.

Постановка будет идти с 15 по 22 июня в петербургском дворце спорта «Юбилейный», а 18 числа зрителей ждет конкурс — те, кто придут в испанском национальном костюме или в стиле цыганки Кармен посмотрят шоу совершенно бесплатно.

«Кармен» Авербуха называют «ледовым мюзиклом» — жанром, в котором соединились и катание на льду, и живая музыка, и вокальные партии.