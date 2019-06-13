«Моралисты могут спать спокойно»: Вера Брежнева ответила хейтерам

Певица Вера Брежнева ответила хейтерам после прочтения язвительных комментариев под одной из публикаций в Instagram.

Около суток назад артистка поделилась фотографией, на которой она сидит в ресторане в «развратном», по мнению пользователей, образе. На Брежневой надеты только боди и кожаная куртка.

Instagram @ververa

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«Уже не знают, чем привлечь публику. Разве что своими задницами», — возмутился юзер.

«Убожество», — добавил другой.

«Почему вы так одеваетесь при живом муже?» — озадачился еще один подписчик певицы.

Однако поклонники Веры Брежневой, наоборот, похвали ее за смелость и идеальную форму.

В четверг, 13 июня, артистка ответила «разгромившим» ее недоброжелателям, отметив, что снимок, который так «взбесил» публику, вовсе не из жизни, а со съемок клипа.

Instagram @ververa