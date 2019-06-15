В смертельном ДТП под Воронежем выжил только один ребенок

В ДТП под Воронежем с участием легкового автомобиля и микроавтобуса выжил только ребенок. Смертельная авария произошла вечером в субботу, 15 июня, на 59 километре трассы «Воронеж — Луганск». Предварительно сообщалось о семи погибших и двух пострадавших. По уточненным данным в лобовом столкновении автомобилей «Форд Фокус» и «Фольксваген — Транзит» выижила только 10-летняя девочка.

Как сообщает РИА Новости, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

«Девочка 10 лет отправлена на „скорой“ в областную детскую клиническую больницу № 2 Воронежа. Состояние ребенка тяжелое — открытые переломы ног, рук закрытая черепно-мозговая травма», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время известно, что водитель «Форд Фокус», двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Форд Фокус» и «Фольксваген — Транзит».

Установлено, что водитель легкового автомобиля 1980 года рождения не был злостным нарушителем ПДД, в базе ГИБДД за последнее время у него имелся только один неоплаченный штраф — за превышение скорости.