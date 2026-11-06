Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Татарстане

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Татарстане. Кадры с места ДТП публикует 5-tv.ru.

Авария произошла на 30-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово, рядом с селом Шигаево в Сармановском районе.

Известно, что столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Lada X-Ray. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Челябинской области рейсовый автобус с 42 детьми попал в массовую аварию. ДТП произошло на 59-м километре дороги Челябинск — Троицк.

По предварительным данным, водитель пикапа Toyota на участке, где велись ремонтные работы и был запрещен обгон, проехал на красный свет и столкнулся со встречным автомобилем Ford.

После удара пикап отбросило на железобетонное ограждение, после чего он задел Volkswagen и автобус Hyundai.

В автобусе находились 42 ребенка в возрасте от восьми до 12 лет и двое сопровождающих. Никто из них не пострадал. Детей пересадили из поврежденного автобуса и передали родителям.

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