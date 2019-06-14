Вновь разбито сердце? Названа причина неудач в личной жизни

Стала известна причина неудач на личном фронте, причем как у женщин, так и мужчин. Выяснилось, что после неудачного опыта человек выбирает нового потенциального партнера, который по характеру похож на бывшего.

Гороскоп на 14 июня: Козероги, остановитесь!

Такой вывод сделали канадские психологи на основе девятилетнего исследования. В эксперименте участвовали 332 человека, которые ежегодно информировали о делах на любовном фронте и описывали своих избранников.

Ученые обращают внимание на то, что общительные люди в меньшей степени подвержены этой закономерности подбирать себе вторую половинку по аналогии с предыдущей неудачной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пары чаще занимаются сексом.