Гороскоп на 16 июня: Девы, сбросьте кожу!

Водолеи, практикуйте, пробуйте новые способы мышления и существования. Выражайте себя иначе! Порадуйте себя в эти выходные.

Рыбы, наличие нужных людей в окружении должно стать одним из сильнейших ваших активов. Как в личном, так и в профессиональном плане.

Телец, посвятите этот день своим братьям и сестрам. Если ваши близкие живут на другом конце света, то позвоните им.

Овен — гороскоп на сегодня, 16 июня

Нет сомнений в том, что вы способны самостоятельно свернуть горы, но, несмотря на это небольшая помощь никогда никому не мешала. Позвольте близким дать вам дельный совет, Овны. Человек, имеющий в себе доброту и сострадание, может помочь вам приблизиться к ответу, который вы давно ищете.

Космический совет: позвольте близким дать вам дельный совет.

Телец — гороскоп на сегодня, 16 июня

Когда в последний раз вы занимались чем-то полезным вместе со своими братьями и сестрами или просто собирались вместе, чтобы повеселиться? Посвятите этот день своим братьям и сестрам, дорогой Телец. Если ваши близкие живут на другом конце света, то позвоните им. Кого еще, кроме них, вы сможете озадачить вопросом, как провести первое свидание? Некоторые из вас в этот день примут решение открыть совместный бизнес с братом или сестрой.

Космический совет: посвятите день своим братьям и сестрам.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 16 июня

Будьте терпимее, Близнецы. Излучайте добро. Чем мягче вы будете общаться с окружающими, тем легче вам будет идти своей дорогой. Но это не означает, что ваше эго не будет выходить время от времени на первый план. Ключевое правило — понимать это и регулярно контролировать себя.

Космический совет: чем мягче вы будете общаться с окружающими, тем легче вам будет идти своей дорогой.

Рак — гороскоп на сегодня, 16 июня

Ежедневно «программируйте» себя на грядущие перемены в вашей жизни: «Я притягиваю здоровье, богатство, изобилие, процветание и деньги». Да, вы можете легко добиться этого, Раки. На чем вам стоит сосредоточиться сегодня:

а) открыть для себя неожиданные источники дохода.

б) позволить себе потакать желаниям сердца.

Космический совет: ежедневно «программируйте» себя на грядущие перемены.

Лев — гороскоп на сегодня, 16 июня

Ваша чувствительность может стать как самой сильной, так и слабой стороной. Все зависит от того, как вы решите ее использовать. Не давайте себе тихо страдать в одиночестве. Отстаивайте свою позицию, даже если дела идут из ряда вон плохо. Разум должен быть превыше зова сердца. В любой ситуации старайтесь сохранять нейтралитет.

Космический совет: разум должен быть превыше зова сердца.

Дева — гороскоп на сегодня, 16 июня

Пауло Коэльо когда-то сказал: «Представьте себе одну из самых значимых вещей в алхимии: змею, кусающую себя за собственный хвост. Это похоже на нашу жизнь. Мы постоянно разрушаем и перестраиваем себя». Девы, не стоит бояться сбросить с себя старую кожу и что-то поменять в жизни. В данный момент вы в процессе становления истинной версии самого себя.

Космический совет: не стоит бояться сбросить с себя старую кожу и что-то поменять в жизни.

Весы — гороскоп сегодня, 16 июня

Абракадабра, Весы! Знаете ли вы, что арамейская фраза буквально переводится как: «Я создаю так, как я говорю»? То, что вам предстоит сделать сегодня — использовать врожденную силу, чтобы вернуть бразды правления над своей жизнью и вспомнить кто вы, черт возьми! Возможность изменить данный сценарий всегда была доступна для вас. Преодоление разного рода ограничений извне поможет вам освободить пространство для божественного вмешательства.

Космический совет: используйте врожденную силу, чтобы вернуть бразды правления над своей жизнью.

Скорпион — гороскоп сегодня, 16 июня

Скорпионы, невозможно иметь все и сразу! Выбросьте из головы нереальные ожидания. Будьте терпимее! Все события разворачиваются практически идеально и в соответствии с божественным сценарием. Выход за пределы ограниченного восприятия человеческого разума поможет вам.

Космический совет: выбросьте из головы нереальные ожидания. Будьте терпимее!

Стрелец — гороскоп сегодня, 16 июня

Постоянно повторяйте: «Все, что ни делается — к лучшему!» Это связующее звено между вашим нынешним состоянием и тем, к которому необходимо прийти. Стрельцы, впустите ветер перемен в вашу жизнь. Помните, что вполне естественно уйти от человека или ситуации, несущих вам дискомфорт. Двигайтесь только вперед — грациозно и с достоинством.

Космический совет: впустите ветер перемен в вашу жизнь.

Козерог — гороскоп сегодня, 16 июня

Отпустите ваши нереальные ожидания. Примите происходящее вокруг таким, какое оно есть на самом деле. Помните, в процессе познания самого себя вы будете чувствовать все, что когда-то вырвали с корнем. И, кстати, эмоциональная разрядка — это в вашем случае вполне нормально. Все новое, что связано с вашей дальнейшей карьерой, обретет четкие очертания. Благодаря этому вы сможете выстроить четкий план и ощутить себя на вершине мира!

Космический совет: примите происходящее вокруг таким, какое оно есть на самом деле.

Водолей — гороскоп сегодня, 16 июня

Практикуйте, пробуйте новые способы мышления и существования. Выражайте себя иначе! Порадуйте себя в эти выходные. Прикоснитесь к чему-то прекрасному. Подумайте, как можно еще применить опыт, накопленный за эти годы.

Космический совет: подумайте, как можно еще применить опыт, накопленный за эти годы.

Рыбы — гороскоп сегодня, 16 июня

Наличие нужных людей в окружении должно стать одним из сильнейших ваших активов. Как в личном, так и в профессиональном плане. Держите около себя тех, кто дарит вдохновение и поддержку. Используйте все возможные способы, чтобы выстроить хорошую команду.

Космический совет: используйте все возможные способы, что выстроить хорошую команду.

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