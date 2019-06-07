Секс мог появиться как средство защиты от рака — ученые

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Исследователи из университета Монпелье во Франции выдвинули гипотезу, согласно которой половое размножение представляет собой механизм защиты от злокачественных клеток.

Фото: www.globallookpress.com

Ученые из университета Монпелье во Франции выдвинули новую гипотезу, объясняющую широкую распространенность полового размножения среди живых организмов. По версии исследователей, большинство эукариот перешли к этому виду размножения для защиты от заразных форм рака. Об этом сообщает журнал журнале PLoS Biology.

Как отмечает издание, большинство видов эукариот на Земле размножаются половым путем, несмотря на то, что этот способ более медленный и энергозатратный, в отличие от размножения путем деления клеток. По мнению специалистов, развитие полового размножения позволило выработать механизм защиты от раковых клеток, которые передавались от предков к потомкам.

Дело в том, что идентичность ДНК особей одного вида облегчала проникновение и рост раковых клеток в чужих тканях. Половое размножение, напротив, обеспечивало генетическое разнообразие, которое позволило обеспечить защиту от злокачественных клеток, а также против вирусов и бактерий. Таким образом, размножение половым путем представляло собой менее рискованную возможность произвести потомство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как улучшить качество секса.

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