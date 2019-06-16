Задержаны еще 12 участников конфликта в Чемодановке, где погиб человек

Правоохранительные органы задержали еще 12 участников драки в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой погиб 34-летний местный житель. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Ранее были задержаны трое участников конфликта, двое из них уже арестованы, в отношении третьего вопрос решится после получения медицинского заключения о состоянии его здоровья. Все трое признали свое участие в конфликте.

Как передавал 5-tv.ru, массовая драка произошла в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вечером в четверг, 13 июня. В результате потасовки один человек скончался и еще несколько пострадали. По данным УМВД, конфликт произошел на бытовой почве.