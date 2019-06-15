СК: Установлены все участники драки, в которой был убит житель Чемодановки

Установлены все участники массовой драки, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в четверг, 13 июня. В результате потасовки один человек скончался и несколько пострадали. На данный момент в полицию доставлены 174 человека. Трое из них задержаны. Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемых в убийстве.

В целях наиболее полного и объективного расследования председатель Следственного комитета России решил передать уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту массовой драки в Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.