Скончался барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов

Барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов скончался в Москве. Музыкант умер на 55 году жизни.

О смерти своего коллеги сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич в социальной сети.

Facebook.com @Андрей Макаревич

Сергей Остроумов являлся сессионым барабанщиком «Машины времени», его постоянным местом работы был музыкальный коллектив «Оркестр креольского танго». Что стало причиной его кончины, пока не разглашается.

Остроумов окончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств.

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