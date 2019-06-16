Песков: Путин и Трамп могут встретиться накануне саммита G20 в Осаке

Полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться накануне саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в воскресенье, 16 июня, передает ФАН.

Также он отметил, что пока «никаких новостей, никаких инициатив из Вашингтона» Москва не получала.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.

Предыдущая запланированная отдельная встреча Путина и Трампа должна была состояться на полях G20 в Аргентине в декабре 2018 года, однако американский лидер отменил ее якобы из-за инцидента в Керченском проливе.

Как передавал 5-tv.ru, 3 мая между президентами состоялся телефонный разговор, который длился почти полтора часа.