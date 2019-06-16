Аргентина и Уругвай остались без света из-за масштабного сбоя

Аргентина и Уругвай целиком остались без электричества из-за масштабного сбоя в системе энергоснабжения, сообщает издание Ambitio со ссылкой на компанию Edesur. В Twitter появились видео с улиц Буэнос-Айреса — в погрузившемся во тьму городе единственными источниками света остаются фары машин.

По данным изданий Аргентины, первые перебои с электричеством начались утром 16 июня. От сбоя в системе энергоснабжения пострадали также соседи Аргентины и Уругвая — без света остались некоторые районы Бразилии и Парагвая.

Замминистра гражданской защиты Аргентины Даниэль Руссо заявил, что электричество в стране начнет восстанавливаться около 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru в марте сообщал, что 21 провинция Венесуэлы осталась без электроэнергии.