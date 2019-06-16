Бой двух советских танков Т-55 попал на видео в Ливии

, 18:52 Видео 94

Одна из бронированных машин принадлежала силам правительства национального согласия, другая — сторонникам маршала Халифы Хафтара.

Фото: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Бой двух танков Т-55 советского производства попал на видео, которое засняли в Ливии, сообщает News.ru. Бронетехника оказалась по разным сторонам баррикад — один из танков принадлежал сторонникам правительства национального согласия (ПНС), другой — бойцам армии маршала Халифы Хафтара.

Среди записей с поля боя видно, как машина ПНС стреляет в неизвестном направлении, следом видно обгоревший и еще дымящийся танк сторонников Хафтара. По предварительным данным, экипаж подбитого танка спасся через открытые люки.

Ситуация в Ливии обострилась в апреле 2019 года, когда маршал Халифа Хафтар приказал лояльным ему частям идти на Триполи, чтобы очистить столицу от «террористов». Часть армии Ливии встала на сторону правительства и дала бой сторонникам маршала, столкновения продолжаются по сей день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи.

Читайте также

Пилот сбитого ЛНА под Триполи истребителя захвачен в плен

Франция готовится к отправке танков к российским границам — видео
+20° Днём +20°
Ночью +11°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

19:39
Видео: Голые Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нежатся в ванной
19:23
Ситуация в Чемодановке стабилизировалась — власти Пензенской области
19:07
«Шприц, танцы и полуголые девушки»: Киркоров напомнил, каким был в молодости
18:52
Бой двух советских танков Т-55 попал на видео в Ливии
18:35
Михаил Боярский поймал двух щук на первой за 30 лет рыбалке — фото
18:17
Стали известны подробности госпитализации Галины Волчек — видео
18:05
Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме
17:46
Названо точное время, когда нужно ложиться спать — видео
17:35
«Шикарные булочки!»: звезда «Кухни» Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике
17:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику
17:16
Аргентина и Уругвай остались без света из-за масштабного сбоя
17:01
Какое блюдо Макс Фадеев готовит для родных, но сам не ест — фото
16:48
Следователь под следствием: новые детали из жизни генерала Музраева
16:32
«Императрица!»: «Бесконечные» ноги Летучей привели юзеров в восторг
16:24
«Сдержанный оптимизм» — Песков об отношении Кремля к политике Зеленского
16:12
Александр Кержаков показал Петербург «изнутри» — фото
15:58
Галина Волчек госпитализирована в Москве
15:53
Видео момента страшного ДТП под Воронежем, в котором погибли восемь человек
15:37
Видео: Грузовик влетел на детскую площадку в Саратове, есть пострадавшие
15:35
«Молодежный» стиль Любови Успенской раскритиковали в сети — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью