Бой двух советских танков Т-55 попал на видео в Ливии

Бой двух танков Т-55 советского производства попал на видео, которое засняли в Ливии, сообщает News.ru. Бронетехника оказалась по разным сторонам баррикад — один из танков принадлежал сторонникам правительства национального согласия (ПНС), другой — бойцам армии маршала Халифы Хафтара.

Среди записей с поля боя видно, как машина ПНС стреляет в неизвестном направлении, следом видно обгоревший и еще дымящийся танк сторонников Хафтара. По предварительным данным, экипаж подбитого танка спасся через открытые люки.

Ситуация в Ливии обострилась в апреле 2019 года, когда маршал Халифа Хафтар приказал лояльным ему частям идти на Триполи, чтобы очистить столицу от «террористов». Часть армии Ливии встала на сторону правительства и дала бой сторонникам маршала, столкновения продолжаются по сей день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи.