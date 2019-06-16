Ситуация в пензенском селе Чемодановка спокойная, заявила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина. 13 июня в Чемодановке произошла массовая драка, в результате которой полиция доставила в отделения 174 человека.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в свою очередь призвал пресечь распространение фейковых новостей о Чемодановке, чтобы не пугать и не вводить в заблуждение людей.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами» , — написал Белозерцев в Instagram.

По предварительным данным, массовая драка произошла в четверг 13 июня. Причиной стал бытовой конфликт. В результате пострадали пять человек, один из которых скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть по неосторожности», которое позже переквалифицировали в «Убийство». В рамках расследования уголовного дела были задержаны 15 человек, один из них подозревается в убийстве 34-летнего мужчины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были установлены все участники драки, в которой был убит житель Чемодановки.