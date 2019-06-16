Меган Маркл и принц Гарри показали фото первенца в честь Дня отца

Меган Маркл и принц Гарри отметили День отца, выложив фотографию своего первенца Арчи. Снимок был опубликован в Instagram королевской пары с подписью о празднике.

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«С Днем ​​отца! И желая особого первого Дня отца герцогу Сассекскому», — значится в подписи.

День отца традиционно отмечается в третье воскресенье июня — в 2019 году праздник выпал на 16 число. По легенде отмечать его предложила американка Луиза Смарт, которая была горда своим отцом. Смарт рассказал, что ее отец в одиночку поднял на ноги шестерых детей и она хотела увековечить его память. Луиза создала петицию, которая дошла даже до президента США. Сначала День отца стали праздновать неофициально, а в 1966 году за торжественным днем было закреплено третье воскресенье июня.

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В России День отца не утвержден на официальном уровне, и каждый регион отмечает его по своему усмотрению. Так, в Алтайском крае пап чествуют в последнее воскресенье апреля, а в Волгограде — 1 ноября. Москва и Санкт-Петербург решили не отрываться от общемировой тенденции и празднуют День отца в третье воскресенье июня — в честь всех столичных пап проходят гуляния, квесты и торжественные награждения многодетных отцов.

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