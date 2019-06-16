Видео: Голые Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нежатся в ванной

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, которые длительное время не радовали поклонников совместными видео, что называется, прервали тишину. В воскресенье, 16 июня, возлюбленные опубликовали пикантные кадры из ванной. На ролике Шаляпин и Цымбалюк нежатся в пене, распивают шампанское и едят клубнику.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

«Так мы проводим выходные, когда в Москве жара, нам заняться нечем, мы включаем кондиционер, включаем ванную, джакузи, запускаем пену, пьем», — рассказывает певец, добавив, что желает своим подписчикам такого же отдыха.

Пианистка, в свою очередь, также не осталась в стороне и опубликовала видео из квартиры Прохора Шаляпина, который радуется тому, что его пассия впервые за долгое время приехала к нему в гости.

Instagram @vitalinaromanovskaya

«А то все время я, да я к ней», — «пожаловался» он во время записи ролика.

Пользователи отреагировали на появившиеся в Instagram артистов кадры неоднозначно. Одни искренне порадовались за пару, другие же упрекнули в том, что они в очередной раз выставляют личную жизнь напоказ.

«А потом будут пересуды!» — высказался юзер.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможной измене Виталины Цымбалюк-Романовской Шаляпину.