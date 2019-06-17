Видео: Экс-глава генштаба ВСУ рассказал об ошибочной атаке батальона «Донбасс»

Бывший глава генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко впервые рассказал о том, как летчики боевой авиации ВСУ в 2014 году атаковали колонну украинского добровольческого батальона «Донбасс». Признание прозвучало в эфире телеканала UATV.

Огонь по своим авиация нанесла по ошибке. По словам Муженко, командование «Донбасса» фактически не являвшегося военным подразделением, не известило о маршруте движения своей колонны армейское командование. В результате атаки в районе города Попасная Луганской области никто не пострадал.

После инцидента Муженко издал приказ о нанесении опознавательных знаков на транспорт и технику принимавших участие в карательной операции на юго-востоке Украины.

Виктор Муженко лично руководил карательной операцией в Донбассе, начиная с 2014 года.

Во вторник, 21 мая 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. Его место занял Руслан Хомчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как новый президент Украины Владимир Зеленский совершил первую поездку в качестве верховного главнокомандующего в зону проведения карательной операции в Донбассе.