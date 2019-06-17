Видео: Двое человек погибли в пожаре в московской многоэтажке

Два человека погибли ночью в понедельник, 17 июня, во время пожара на севере Москвы. Еще 15, включая четверых детей, удалось спасти. Огонь вспыхнул на балконе девятого этажа жилого дома. Люди почувствовали запах гари и вызвали спасателей. К этой минуте открытое горение удалось ликвидировать, спасатели занимаются проливкой. Общая площадь пожара составила 85 квадратных метров. О причинах возгорания пока не сообщается. По данным МЧС, к тушению пожара были привлечены 38 человек, также было задействовано 11 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел на кровле здания «Роскосмоса» в Подмосковье.