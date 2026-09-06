В Нефтекамске в результате пожара в жилом доме погибли трое детей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

К тушению привлекли 28 человек и 13 единиц техники.

Пожар в жилом доме в Нефтекамске 6 сентября: новости

Фото: МАХ/МЧС Башкортостана/mchsrb

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В селе Амзя города Нефтекамска трое несовершеннолетних погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщило МЧС Башкортостана в канале в мессенджере МАКС.

После прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в квартире наблюдалось открытое горение. Спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек и 13 единиц техники.

Во время разбора места возгорания сотрудники обнаружили тела троих детей 2013, 2020 и 2022 годов рождения.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и дознаватель МЧС России. Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются. Для выяснения всех обстоятельств на место направился врио заместителя начальника Главного управления МЧС по Республике Башкортостан Ленар Вахитов.

Прокуратура региона намерена проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе своевременность выявления семей, находящихся в социально опасном положении. Также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Кроме того, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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