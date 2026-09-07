В Оренбургской области пожар уничтожил 15 домов

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Тушение осложняли сухая жаркая погода и сильный ветер.

Пожар в Оренбургской области в дачном СНТ: последствия

Фото: MAX/МЧС Оренбургской области

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В Соль-Илецком округе Оренбургской области пожар уничтожил 15 домов и повредил еще 15 строений. В целях безопасности было эвакуировано 61 человек. Об сообщили в пресс-службе МЧС России в мессенджере МАКС.

Возгорание началось 5 сентября на территории садового некоммерческого товарищества «Заря». Кроме того, превентивно эвакуировали 58 детей из учебных заведений в Соль-Илецк.

В МЧС сообщили, что быстрому распространению огня способствовали заброшенные участки, заросшие сухой растительностью. Также пламя перешло на лесной массив.

Тушение осложняли сухая жаркая погода и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение и защитить от огня часть дачного массива.

К ликвидации последствий пожара привлекли 36 человек и 20 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников на Тамбовскую область загорелся храм святителя Николая Чудотворца в Никифоровском округе.

По словам губернатора Евгения Первышова, беспилотники повредили купол церкви. Глава региона назвал храм гражданским объектом.

Другие подробности о последствиях атаки и состоянии здания в сообщении не приводятся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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