Королевский след: как Россия и Таиланд сохраняют связь спустя столетие

Таиланд передал России древнейший буддийский канон в 80 томах

Пчелы против меда. Такое противостояние не может не вызывать вопросов, согласитесь. Но именно это мы наблюдаем сейчас на Западе, где главы трех крупнейших компаний, развивающих искусственный интеллект, заявили, что пора притормозить и взять под контроль технологию.

Спровоцировал все глава компании Anthropic, той самой, что развивает нейросеть Claude. «Что-то мы, — говорит, — разогнались. Не можем толком обуздать наше детище». И? Что же предлагает господин Амодеи кроме того, чтобы «притормозить» в развитии, кстати, непонятно как? Ну физически как? Отключить электричество в дата-центрах? А кроме этого, надо допускать «сторонних экспертов», чтобы они смотрели — а не жульничает ли компания? Но так ли страшен черт, как его малюют?

И почему-то предложение «замедлиться всем миром» от западных компаний удивительным образом совпало с моментом, когда на рынок хлынули дешевые, а то и вовсе бесплатные китайские нейросети, то есть именно тогда, когда западная монополия на этот инструмент оказалась под вопросом. То есть, продвигая идею паузы, «сторонних наблюдателей» и так далее, закладывается база под то, что тех, кто не согласится на это, будут наказывать санкциями, запретами и так далее. Понимаете, да? Тем более что «гуманизм» и «забота о человечестве» инициаторов под большим вопросом.

Во-первых, мало кто из них отказывается от военных контрактов Пентагона. Во-вторых, та же Anthropic, да и другие, очень утилитарно подходят к человеческому наследию. Миллионами скупают бумажные книги, сканируют их и после оцифровки уничтожают: обрезают корешок, снимают страницы, оригинал — в утиль. Таким образом они становятся монополистами знаний, которые могут открыть доступ, закрыть доступ, посчитать, что это нужное, а это нет. Тем ценнее становится возможность иметь свой, альтернативный доступ к первоисточникам.

Знаковое событие произошло в Петербурге, где в фонды Российской национальной библиотеки передано уникальное издание. Типитака — свод древнейшего буддийского канона, который монахи выверяли и переписывали почти три тысячи лет, добиваясь точности не то что каждой буквы, каждого звука. Это подарок нашей стране от Таиланда. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов расскажет подробнее.

В Российской национальной библиотеке гости из Таиланда. Делегация с нескрываемым интересом рассматривает величественный Овальный зал. Впечатления от визита остаются не только в памяти, посол Таиланда оставляет свой отзыв в книге для почетных гостей. В зале Корфа Таиланд преподносит нашей стране подарок с особым смыслом, он символ наших отношений, восемьдесят томов Священной «Типитаки». В переводе — три корзины. В плетеных корзинах некогда и хранили священные тексты. В первой свод правил монашеской жизни, во второй — слова, произнесенные Буддой, в третьей — рассуждения о природе и человеке.

У церемонии особый ритуал, делегация совершает подношение, цветочные композиции укладываются в золоченые подносы «Пханг Тхон». Участники склоняют голову. Это часть обряда: поклон направлен не к присутствующим, а к самому учению, к его мудрости.

«Эти восемьдесят томов значат гораздо больше, чем просто передача священных текстов. Они укрепляют отношения народов России и Таиланда», — сказал президент Всемирного фонда Типитаки Тханпуйинг Варапорн Прамой На Аюдхая.

Леди Варапорн — фигура из очень известной аристократической семьи, давшей стране двух премьер-министров. Под ее началом канон становится частью общечеловеческого наследия. Тайская делегация передала тексты на древнем пали, языке-оригинале канона, и в латинской транслитерации.

«Новые издания очень нужны нашим ученым, жителям нашего города, нашей страны», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Впервые буддийский канон попал в нашу страну еще в конце девятнадцатого века. Король Рама Пятый издал священные тексты и отправлял их по всему миру. В России, кроме Петербурга и Москвы, они хранятся еще и в Казани.

«Мы видим с вами этот роскошный переплет, на каждом экземпляре сделан суперэкслибрис и самого короля», — сказала заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета Эльмира Амирханова.

Именно тогда, в конце девятнадцатого столетия, и укрепились наши отношения. Вот книга Эспера Ухтомского, который сопровождал еще цесаревича Николая в его большом путешествии на Восток. Из той поездки наследник престола вернулся не с пустыми руками. Это оружие — подарок от Рамы Пятого. Это один из самых необычных дипломатических подарков: Рама Пятый зашифровал в нем географию своего королевства. Три клинка. Три региона. Три культуры изготовления оружия. Эти подарки Николай Второй, судя по всему, очень ценил. Канделябры и настольные украшения стояли в его кабинете.

«Они сделаны из высококлассного серебра, золоченого сверху, невероятно тонкая техника обработки самого этого металла», — сказал научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа Владимир Абинякин.

Через шесть лет в Россию приедет Рама Пятый. Первый монарх Азии, посетивший русский двор. Еще одна неожиданная нить, связывающая Россию и Таиланд. Музыку для королевского гимна Сиама написал русский композитор Петр Щуровский. В качестве национального гимна она использовалась до тридцать второго года, а сегодня это гимн королевской семьи. И спустя сто с лишним лет эта связь продолжает жить уже в новых поколениях королевской семьи.

В 2017 году Петербург принимал принцессу Маху Чакри Сириндхорн. Она побывала в Русском географическом обществе, у Спаса на Крови, а в Мариинском театре посмотрела спектакль тайского театра масок «Кхон». А десятью годами раньше в Россию приезжала ее мать — королева-мать Сирикит. В Москве: Кремль, Третьяковская галерея, Большой театр. В Петербурге: Эрмитаж, Петропавловская крепость и Петергоф. Сегодня история продолжается в живом культурном диалоге двух стран.

«Я восхищен вашей культурой и тем, как вы к ней относитесь. Но в Таиланде не менее древняя культура и традиции. И моя задача — рассказывать о ней россиянам», — сказал посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вангисават.

И рассказывать друг о друге страны продолжают прежде всего через искусство. Тайские музыканты выходят на петербургскую и московскую сцены, а российские исполнители собирают зрителей уже в Бангкоке. История словно делает круг. Когда-то король Сиама Рама Пятый передавал свои дары России: книги и предметы искусства пополняли российские собрания. И вот новый виток культурного диалога. В преддверии 130-летия установления дипломатических отношений он становится все интенсивнее.

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