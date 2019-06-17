Более ста бывших крымчан подали заявления на получение паспорта РФ

Первые заявления на упрощенное получение российского паспорта начали поступать в миграционные отделы МВД от бывших граждан Крыма и Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

К 17 июня опцией упрощенного получения гражданства России захотели воспользоваться 125 человек из числа бывших жителей Крыма и Севастополя. МВД отмечает, что рассмотрение документов и принятие решений занимает до трех месяцев.

«До настоящего времени решения по результатам рассмотрения таких заявлений территориальными органами МВД России не принимались, паспорта гражданина РФ не выдавались», — уточняет пресс-служба ведомства.

С 1 мая указом президента России для отдельных категорий граждан введен упрощенный порядок получения паспорта РФ. Таким правом оказались наделены украинцы, родившиеся и постоянно проживающие в Крыму и Севастополе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе прошел Международный офицерский бал.