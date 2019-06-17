В Севастополе прошел Международный офицерский бал

Севастополь погрузился в атмосферу позапрошлого века. В городе в минувшие выходные прошел традиционный Международный офицерский бал.

В нем приняли участие около 250 пар, а также военные атташе с супругами из 15 зарубежных стран.

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В этом году бал был посвящен сразу нескольким датам — Дню Рождения Пушкина, городу-герою Севастополю и Дню России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что строительство железнодорожной части Крымского моста идет с опережением графика. Под сводами гигантской белоснежной арки сомкнулись именные звенья одной колеи «Тамань» и «Керчь». Планируется запуск десяти маршрутов на полуостров, включая Керчь, Феодосия, Севастополь, Симферополь, Евпаторию и Джанкой.