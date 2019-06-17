Генерал армии Филипп Бобков скончался на 94-м году жизни

Генерал армии и бывший первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков скончался на 94-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников усопшего. Бобков умер в реанимации военного госпиталя на Щукинской улице в Москве. Смерть наступила около 08:00 по московскому времени 17 июня. Точная причина неизвестна.

Филипп Бобков ушел на фронт 16-летним юношей в составе Сибирских добровольческих частей. Во время Великой Отечественной он получил несколько ранений, был награжден орденом Славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 1-й степени. После войны он нес службу в органах госбезопасности СССР в течение 45 лет.

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