Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

, 20:01 303

По предварительным данным, спортсменку сбила машина. Ей было 77 лет.

Фото: Facebook @Юрій Назаркевич

Известная советская гимнастка Любовь Рассыхина погибла во время ДТП во Львове в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы львовского футбольного клуба «Карпаты» Юрий Назаркевич в Facebook.

По словам Назаркевича, трагедия произошла утром, когда Рассыхина спешила на поезд, чтобы отправиться к дочери. В результате ДТП она скончалась на месте. Спортсменке было 77 лет.

Как отметил начальник пресс-службы футбольного клуба «Карпаты», в последние годы Любовь Рассыхина возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как грузовик протаранил детскую площадку во дворе жилого дома в Саратове. В результате пострадали три человека.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

21:13
Бузова рассказала, что любит свою «маленькую грудь» и отказывается от пластики
20:53
«Девочки, рожайте!» Светлана Лобода показала подросшую дочь
20:36
Сильный град повредил автомобили в Ингушетии, а ливень затопил улицы — видео
20:18
Меган Маркл и принц Гарри показали фото первенца в честь Дня отца
20:01
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
19:39
Видео: Голые Шаляпин и Цымбалюк-Романовская нежатся в ванной
19:23
Ситуация в Чемодановке стабилизировалась — власти Пензенской области
19:07
«Шприц, танцы и полуголые девушки»: Киркоров напомнил, каким был в молодости
18:52
Бой двух советских танков Т-55 попал на видео в Ливии
18:35
Михаил Боярский поймал двух щук на первой за 30 лет рыбалке — фото
18:17
Стали известны подробности госпитализации Галины Волчек — видео
18:05
Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме
17:46
Названо точное время, когда нужно ложиться спать — видео
17:35
«Шикарные булочки!»: звезда «Кухни» Горбань раззадорила фанатов фото в купальнике
17:26
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику
17:16
Аргентина и Уругвай остались без света из-за масштабного сбоя
17:01
Какое блюдо Макс Фадеев готовит для родных, но сам не ест — фото
16:48
Следователь под следствием: новые детали из жизни генерала Музраева
16:32
«Императрица!»: «Бесконечные» ноги Летучей привели юзеров в восторг
16:24
«Сдержанный оптимизм» — Песков об отношении Кремля к политике Зеленского

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама