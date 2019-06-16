Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Известная советская гимнастка Любовь Рассыхина погибла во время ДТП во Львове в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщил руководитель пресс-службы львовского футбольного клуба «Карпаты» Юрий Назаркевич в Facebook.

По словам Назаркевича, трагедия произошла утром, когда Рассыхина спешила на поезд, чтобы отправиться к дочери. В результате ДТП она скончалась на месте. Спортсменке было 77 лет.

Как отметил начальник пресс-службы футбольного клуба «Карпаты», в последние годы Любовь Рассыхина возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА.

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