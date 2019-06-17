Мособлсуд рассматривает апелляцию Грудинина на решение Видновского суда

Московский областной суд в понедельник, 17 июня, рассматривает апелляционную жалобу Павла Грудинина на решение Видновского городского суда отдать две трети имущества бизнесмена его бывшей супруге Ирине.

Предприниматель подал ходатайство об отложении рассмотрения дела до решения Никулинского районного суда Москвы по другому вопросу, однако получил отказ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Грудинина Ирина отсудила у бизнесмена две трети совместного имущества. Заседание по иску экс-жены прошло в Видновском городском суде Московской области 23 апреля.

Павел и Ирина Грудинины состояли в браке в течение 37 лет. Летом 2018 года супруги решили подать на развод.